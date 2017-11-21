Свердловский министр отрекся от "всеобщей концессиализации"Сегодня в 13:33
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Но обещанные деньги муниципалитеты получат.
На организацию концессий в сфере ЖКХ муниципалитетам Свердловской области в 2018 году будет выделено 225 миллионов рублей. Об этом сообщил глава Минэнергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов 21 ноября на заседании рабочей группы областного Заксобрания по вопросам формирования расходов регионального бюджета на развитие жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности и формирование современной городской среды.
Данная сумма предназначена на компенсацию затрат концессионеров на ремонт и эксплуатацию коммунальных сетей. В сложившейся экономической ситуации эти затраты невозможно возмещать из средств пользователей коммунальных услуг, пояснил Смирнов.
Поэтому компенсация будет организовываться из областного и, частично, муниципальных бюджетов. При этом соотношение муниципальной и региональной долей будет меняться в зависимости от бюджетной обеспеченности конкретного муниципального образования.
Как ранее сообщало "Уралинформбюро", на данный момент между муниципалитетами региона и предпринимателями, заходящими в сферу ЖКХ, заключено 32 концессионных соглашения. Под "присмотр" частников передано 4 600 объектов коммунальной инфраструктуры. В частности, одно из дочерних предприятий "Газпрома" собирается содержать сети в Красноуфимском ГО, есть проекты строительства генерирующих мощностей в Реже и Ревде.
При этом глава Минэнергетикии ЖКХ оговорился, что лично он не является сторонником "всеобщей концессиализации". По его мнению, на ряде территорий целесообразнее оставить содержание сетей на балансе МУПов, подконтрольных главам муниципалитетов.
Стоит напомнить, что идея приглашать концессионеров в ЖКХ региона была актуализирована в ноябре 2017 года на международном научно-практическом форума "Жилищно-коммунальное хозяйство и качество жизни в ХХI веке: экономические модели, новые технологии и практики управления".
Как сообщил в ходе форума начальник отдела оперативного контроля и развития коммунальной инфраструктуры областного Минэнергетики и ЖКХ Степан Глазырин, в муниципалитетах, использующих концессионную модель, на 30% сократились аварии на сетях, потери ресурса стали меньше в 1,3 раза.
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