А Нижняя Салда — на газ.

Свердловские муниципалитеты просят у областного бюджета дополнительных денег на развитие коммунальных объектов. В частности, в допфинансировании нуждаются Верхняя Пышма, Волчанск, Нижняя Салда и Алапаевск, сообщает "Уралинформбюро".

Обращения были рассмотрены 21 ноября на заседании рабочей группы областного Заксобрания по вопросам формирования расходов областного бюджета на развитие жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности и формирование современной городской среды.

Так, Верхней Пышме (которую называют "медной столицей" Урала из-за расположенной там штаб-квартиры УГМК) требуется свыше 100 миллионов рублей на увеличение резервуаров на станции водоподготовки. Два новых резервуара объемом 4,8 тысячи кубометров воды понадобились городу по причине активного жилищного строительства, требующего дополнительных коммунальных мощностей.

Однако министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов заметил, что объем госпрограммы ограничен. При этом Смирнов напомнил членам рабочей группы, что новые очистные сооружения Верхней Пышмы, в строительство которых уже вложился облбюджет, должны быть введены в эксплуатацию до 1 декабря 2017 года. Не исключено, что соблюдение графика их ввода и станет решающим фактором в вопросе выделения дополнительных субсидий.

В отличие от Верхней Пышмы, запросы Волчанска несколько скромнее: городу нужно всего 17,8 миллиона рублей на завершение реконструкции водовода. Еще 20 миллионов областной бюджет выделил на этот проект в 2017 году.

Работы решено разбить на два этапа, причем вестись они будут преимущественно в зимнее время, так как местность, где расположен водовод, очень болотистая. По мнению депутата Владимира Ильиных, эту сумму нужно выделить Волчанску из областного резервного фонда до апреля 2018 года, поскольку ситуация на объекте критическая, а аварии случаются каждую неделю.

В Нижней Салде в данный момент строится шесть котельных. Они почти готовы, но нужно осуществить их технологическое присоединение к газопроводу. По словам главы городского округа Елены Матвеевой, газовики требуют за эту услугу 15 миллионов рублей, которых в горбюджете нет.

"Это особая территория", — напомнил коллегам депутат Владимир Терешков. Очевидно, имелось в виду, что неподалеку от Нижней Салды сегодня строится особая экономическая зона "Титановая долина", в развитие которой облбюджет в 2017 году уже вложил 429,5 миллиона рублей.

В итоге было решено поручить Министерству энергетики и ЖКХ обеспечить подключение котельных в Нижней Салде. Средства на эти цели, скорее всего, будут предусмотрены в расходных полномочиях бюджета следующего года.

Кроме того, на заседании были рассмотрены вопросы субсидирования строительства подводящих сетей к социальным новостройкам в Верхней Синячихе, а также проекта очистных сооружений в Ревде.