На энергообъектах.

ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") в Западной Сибири провела семинар по электробезопасности для представителей МЧС. Мероприятие, в котором приняли участие 20 руководителей и оперативных дежурных из девяти частей Сургутского гарнизона пожарной охраны, прошло в учебном центре ФСК.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании, энергетики обозначили особенности тушения электроустановок, которые технологически невозможно обесточить во время пожара. Затем пожарные на учебном электросетевом полигоне изучили электротехническое оборудование в разрезе.

Также сотрудники МЧС ознакомились с инфраструктурой подстанции 220 кВ и посетили ее основные помещения.

Полученные специальные знания позволили представителям пожарных служб скорректировать порядок действий при возможном возгорании на энергообъектах.