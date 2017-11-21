Объекты шахтной поверхности готовы на 90%.

ЗАО "ОРМЕТ" (входит в Группу "Русская медная компания") завершило основные строительные работы на подземном руднике "Джусинский". На сегодня пройдены вертикальные выработки, "нарезаны" горизонты. Для уточнения контуров рудных тел ведется геологоразведочное бурение.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК, к настоящему времени готовы порядка 90% объектов шахтной поверхности рудника. В начале декабря будет запущена в работу главная вентиляторная установка, обеспечивающая подачу свежего воздуха для проветривания подземных выработок. А в начале 2018 года приступит к работе поверхностный закладочный комплекс для устранения пустот, которые образуются при добыче руды.

Кроме того, сооружены компрессорная станция, газовая котельная, системы пожаротушения и шахтного водоотлива. Для сдачи "Джусинского" в эксплуатацию остается завершить монтаж наружных электросетей и выполнить пусконаладку всех объектов. Именно эти работы и будут вестись на поверхности в ближайшие полтора месяца.

Подземный рудник "Джусинский" возводится на месте одноименного месторождения колчеданно-полиметаллических руд в Адамовском районе Оренбургской области. С 2004 по 2014 год оно отрабатывалось открытым способом. В 2016 году началось строительство подземного рудника. Максимальная глубина добычи будет составлять 555 метров ниже поверхности земли. Подземная отработка "Джусинского" проектной мощностью 300 тысяч тонн руды в год продлится 7 лет.