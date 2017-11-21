За достижения в импортозамещении.

Магнитогорский металлургический комбинат стал лауреатом национальной премии в области импортозамещения "Приоритет-2017". Предприятие отмечено в номинации "Металлургия" за развитие мощностей по производству высококачественного оцинкованного проката.

На церемонии награждения, прошедшей в Москве 17 ноября, присутствовали представители российского правительства, Госдумы, Торгово-промышленной палаты и других организаций и ведомств.

Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации, общественных связей и рекламы ПАО "ММК", минувшим летом в эксплуатацию был введен агрегат непрерывного горячего цинкования №3. Это позволило нарастить мощности по производству оцинкованного проката почти на 20% – до 2 миллионов тонн в год. Основными потребителями такой продукции являются строители и производители тары и упаковки.

АНГЦ №3 способен производить до 360 тысяч тонн проката в год. Он использует холоднокатаную полосу без покрытия, выпускаемую в листопрокатном цехе №11. Общая стоимость строительства агрегата составила 6 миллиарда рублей.

Магнитогорский металлургический комбинат не в первый раз становится лауреатом премии "Приоритет". В 2016 году он был отмечен наградой за разработку и внедрение в промпроизводство высокопрочных и износостойких сталей MAGSTRONG.

Ежегодный конкурс в области импортозамещения "Приоритет" помогает выявлять и поощрять лучшие отечественные технологии, решения, товары и услуги.