К осени 2018 года.

В модернизацию станции метро "Геологическая" готовы вложить 99,5 миллиона рублей. Соответствующая информация размещена на едином портале госзакупок, передает "Уралинформбюро".

Согласно конкурсной документации, "Геологическую" ожидает довольно серьезный апгрейд. Там планируется обновить санитарно-технические, электротехнические и трубопроводные системы, установить новые эскалаторы, произвести отделочные работы.

Кроме того, в техзадании значится замена комплексной автоматизированной системы диспетчерского управления работой метрополитена, систем оплаты проезда и охранных средств связи.

Аукцион назначен на 11 декабря. В роли заказчика выступает УКС Екатеринбурга. Полностью завершить модернизацию станции предполагается за 9 месяцев с момента заключения контракта.

Следует напомнить, что модернизация станции "Геологической" была анонсирована мэрией Екатеринбурга весной 2017 года. Согласно постановлению сити-менеджера Александра Якоба №634 от 21 апреля, она необходима для повышения пропускной способности метрополитена, снижение нагрузки на наземный транспорт и улично-дорожную сеть.

В общей сложности на развитие екатеринбургской подземки до 2020 года планируется потратить 750,4 миллиона рублей, в том числе 649,4 миллиона из городского бюджета.