Под трамвай до Верхней Пышмы.

МУГИСО передало Екатеринбургу в бессрочное пользование шесть участков, расположенных на улицах Чуцкаева, Фрезеровщиков, Шефской и в районе проспекта Космонавтов. Там будет построена трамвайная линия, сообщает пресс-служба министерства.

Речь идет о трамвайной линии "Екатеринбург - Верхняя Пышма". На указанных участках также планируется строительство улично-дорожной сети для жилого района "Северная Корона". Общая площадь переданной городу территории составляет 132,4 тысячи квадратных метров.

Предполагается, что трамвайная линия, соединяющая Екатеринбург и Верхнюю Пышму, будет построена в 2019 году. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", вице-мэр Екатеринбурга Андрей Корюков назвал этот проект одним из инструментов создания агломерации "Большой Екатеринбург".

Кроме того, в бессрочное пользование муниципалитета предоставлена земля на Юго-Западе Екатеринбурга общей площадью 83,5 тысячи "квадратов" для строительства продолжения улицы Академика Сахарова на участке от Чкалова до Амундсена.

Этот проект предусмотрен муниципальной программой "Столица" на 2017-2022 годы. Новая дорога составит в длину свыше 1 километра. Ее планируется оснастить двухполосной проезжей частью, трехметровыми тротуарами и велодорожками. Предполагается, что по новой улице пойдет общественный транспорт.

Строительством дороги займется трест "Уралтрансспецстрой". Следует добавить, что в августе 2017 года эта организация выиграла сразу два муниципальных тендера на строительство дорог, имеющих прямое отношение к Академическому. Кроме улицы Академика Сахарова, подрядчик собирается до 2020 года проложить на участке между улицами Бориса Рябинина и Суходольской автомагистраль длиной 1 километр.

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