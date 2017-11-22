Екатеринбургу дали 132 тысячи "квадратов"21 ноября в 16:26
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Под трамвай до Верхней Пышмы.
МУГИСО передало Екатеринбургу в бессрочное пользование шесть участков, расположенных на улицах Чуцкаева, Фрезеровщиков, Шефской и в районе проспекта Космонавтов. Там будет построена трамвайная линия, сообщает пресс-служба министерства.
Речь идет о трамвайной линии "Екатеринбург - Верхняя Пышма". На указанных участках также планируется строительство улично-дорожной сети для жилого района "Северная Корона". Общая площадь переданной городу территории составляет 132,4 тысячи квадратных метров.
Предполагается, что трамвайная линия, соединяющая Екатеринбург и Верхнюю Пышму, будет построена в 2019 году. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", вице-мэр Екатеринбурга Андрей Корюков назвал этот проект одним из инструментов создания агломерации "Большой Екатеринбург".
Кроме того, в бессрочное пользование муниципалитета предоставлена земля на Юго-Западе Екатеринбурга общей площадью 83,5 тысячи "квадратов" для строительства продолжения улицы Академика Сахарова на участке от Чкалова до Амундсена.
Этот проект предусмотрен муниципальной программой "Столица" на 2017-2022 годы. Новая дорога составит в длину свыше 1 километра. Ее планируется оснастить двухполосной проезжей частью, трехметровыми тротуарами и велодорожками. Предполагается, что по новой улице пойдет общественный транспорт.
Строительством дороги займется трест "Уралтрансспецстрой". Следует добавить, что в августе 2017 года эта организация выиграла сразу два муниципальных тендера на строительство дорог, имеющих прямое отношение к Академическому. Кроме улицы Академика Сахарова, подрядчик собирается до 2020 года проложить на участке между улицами Бориса Рябинина и Суходольской автомагистраль длиной 1 километр.
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