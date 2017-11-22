"ВСМПО-Ависма" показала возможности титана на "Металл-Экспо 2017"21 ноября в 16:34
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В Москве.
Стенд корпорации "ВСМПО-Ависма" признан одним из лучших по экспозиции на выставке "Металл-Экспо 2017". Корпоративное издание холдинга отмечено призом в номинации "Лучшее издание предприятий цветной металлургии".
Экспозиция "ВСМПО-Ависмы" была одной из самых крупных и заметных. Вниманию посетителей максимально полно представили спектр титановой продукции: от классических прутков и листов до изделий с получистовой обработкой. В числе последних были лопатки и катушки для двигателестроения, диски вентиляторные и компрессорные и многое другое.
"Металл-Экспо" - самая активная площадка среди российских выставок. Здесь находятся почти все металлургические предприятия России и все потребители данной продукции. Это очень удачное место для встреч со специалистами из областей авиакосмоса, индустриального рынка и других. С партнерами мы преимущественно обсуждали вопросы стратегического взаимодействия в будущем и уточняли нюансы контрактов, о которых, как правило, договариваемся еще до выставки. Надо сказать, что половина 2018 года уже законтрактована как по российскому рынку, так и по зарубежному рынку", – подвел итоги выставки для корпорации заместитель генерального директора "ВСМПО-Ависмы" по маркетингу и сбыту Олег Ледер.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе корпорации, за время выставки проведено порядка 80 результативных встреч, как запланированных, так и организованных на месте.
Специалисты "ВСМПО-Ависмы" приняли участие в конференциях и круглых столах, посвященных металлам и их обработке. По завершению выставки организаторы отметили титановую корпорацию как одного из крупнейших, ярких и результативных участников, вручив кубок "За лучшую экспозицию".
Профессионального признания в ежегодном конкурсе "Лучшее корпоративное СМИ в металлургической отрасли России и стран СНГ" в рамках "Металл-Экспо 2017" удостоилась газета "Металлург", выпускаемая на производственной площадке "ВСМПО-Ависмы" в Березниках. Она взяла приз в номинации "Лучшее издание предприятий цветной металлургии".
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