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Чебаркульским дорожникам ищут нового хозяина21 ноября в 17:44

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На торгах.

ООО "Чебаркульское предприятие по ремонту и содержанию автомобильных дорог" выставлено на торги. Челябинский областной фонд имущества начал прием заявок на участие в аукционе по продаже 100% уставного капитала предприятия, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе министерства имущества и природных ресурсов региона.

Начальная стоимость лота 198,64 миллиона рублей. При этом уставный капитал выставленного на торги предприятия превышает 224 миллиона рублей.

Основной вид деятельности Общества - аренда и лизинг строительных машин и оборудования. К дополнительным видам деятельности относятся строительство автодорог, мостов и тоннелей, их эксплуатация, инженерные изыскания, управление проектами строительства и другие.

ООО "Чебаркульское предприятие по ремонту и содержанию автомобильных дорог" было создано в марте 2017 года и стало полным правопреемником ряда бывших дорожных компаний. В его состав вошли Чебаркульское, Агаповское, Копейское, Октябрьское предприятия по ремонту и содержанию автодорог, а также Управление специализированных дорожных работ.

Аукцион назначен на 20 декабря 2017 года.

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