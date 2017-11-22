Трофимову не дали денег на решение урологических проблем21 ноября в 19:08
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Свердловских мужчин.
Свердловские парламентарии не стали закладывать в бюджет региона на 2018 год средства на коммерческие медицинские проекты. К соответствующему решению депутаты Заксобрания пришли на заседании рабочей группы по вопросам формирования расходов областного бюджета на здравоохранение и соцполитику, передает "Уралинформбюро".
В числе прочих в финансировании было отказано федеральной сети центров ядерной медицины ПЭТ-Технолоджи, за которую ходатайствовал возглавляющий облминздрав Игорь Трофимов.
Организация предложила использовать "мирный атом" для поддержания урологического здоровья у мужчин. "У нас в области есть уникальный реактор, и центр ядерной медицины даже вроде как заключил соответствующий договор с атомщиками из Заречного", - уточнил чиновник, по словам которого, на реализацию проекта на первых порах понадобится 15-20 миллионов рублей.
"Я против выделения бюджетных средств частному предприятию. Не очень понятно, куда пойдут эти деньги, и к тому же у нас нет технологического обоснования", - заявил член комитета ЗакСо по региональной политике и развитию местного самоуправления Михаил Голованов.
По мнению депутата, средства на подобные проекты лучше выделять из бюджета ТФОМС. Большинство народных избранников позицию Голованова поддержало, оставив инициативу и.о. министра здравоохранения Свердловской области без поддержки.
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