Но сохранит часть промплощадки.

Минстрой Свердловской области утвердил проект застройки бывшей территории завода имени Воровского. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", освоением этой площадки будет заниматься группа компаний "PRINZIP".

Согласно экспликации проекта, размещенной на сайте ведомства, там будут построены пять многоквартирных жилых высоток общей площадью 160 тысяч квадратных метров. Жить в новом микрорайоне, судя по проектной документации, будет свыше шести тысяч человек.

Планируется возвести социальные объекты и автопаркинги вместимостью 2 000 машиномест. Задумана также реконструкция детского сада на улице Цвиллинга. При этом часть бывшей территории завода предполагается сохранить в качестве объектов промышленного назначения.



На схеме оранжевым цветом обозначена жилая застройка, серым сохраняемая промзона. Фото: minstroy.midural.ru.

Проект реновации одной из старейших промплощадок Екатеринбурга был разработан весной 2017 года. ГК "PRINZIP" и завод имени Воровского тогда организовали конкурс архитекторов на лучшее оформление жилой и общественной застройки в квадрате улиц Фурманова - Цвиллинга - Щорса - Машинной.



Архитектурное решение будущего квартала, предложенное компанией "АСПА". Фото: пресс-служба ГК "PRINZIP".

Конкурс стартовал 20 марта. Во второй тур из 40 участников прошли восемь проектных организаций, представлявших Екатеринбург, Москву, а также архитектурные школы Франции и Голландии. В итоге победителем стала екатеринбургская компания "АСПА". Стоит добавить, что публичные слушания по проекту состоятся 19 декабря в ДК Железнодорожников.

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