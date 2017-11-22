Рядом с ЦПКиО.

Минстрой Свердловской области утвердил проект застройки территории рядом с ЦПКиО имени Маяковского. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", застраивать эту территорию собирается группа компаний Alliance Construction Group.

Судя по проектной документации, размещенной на сайте ведомства, площадь жилых новостроек составит 160 тысяч квадратных метров. Скорее всего, они войдут в состав строящихся там ЖК "Парк Чемпионов" и "Клевер парк". Многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка расположится по обоим берегам Исети, которые предполагается соединить четырьмя мостами. Кроме того, планируется разместить на набережной реки крупный школьный комплекс. Население проектируемого квартала составит 8 037 человек.



Судя по схеме, некогда "дикий" берег Исети на этом участке изменится до неузнаваемости. Фото: minstroy.midural.ru.

Стоит напомнить, что в июне 2017 года проект освоения территории рядом с ЦПКиО был вынесен на обсуждение градсовета Екатеринбурга. Он предусматривает комплексное благоустройство набережной, которая сегодня на многих отрезках являет из себя "дикие" заросли.

Проектировщики (бюро Р1) предложили создать по обоим берегам Исети архитектурно-ландшафтный комплекс, включающий разноуровневую набережную, зеленый бульвар, который свяжет площадку завода имени Воровского и территорию ЦПКиО, и спортивную школу с бассейном и детским садом.



Такой станет набережная Исети рядом с ЦПКиО в представлении проектировщиков из "Р1". Фото: екатеринбург.рф.

В данный момент проект застройки территории между улицами Ткачей – Щорса – Машинной и границей ЦПКиО вынесен на публичные слушания, которые пройдут 19 декабря в ДК "Железнодорожников".

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