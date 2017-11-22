От Корпорации МСП.

21 ноября делегация Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) провела выездную сессию в Тюменской области.

Итоги совместной работы в сфере поддержки малых и средних компаний в регионе и перспективы дальнейшего взаимодействия обсудили на совещании с участием губернатора Владимира Якушева и генерального директора Корпорации МСП Александра Бравермана.

"Созданию благоприятного инвестиционного климата и комфортных условий для ведения бизнеса мы уделяем особое внимание. В работе с инвесторами и предпринимателями мы применяем комплексный подход. Это наш главный принцип", - подчеркнул В.Якушев

По его словам, Корпорация МСП - ключевой объект инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса. Принимая на себя часть финансовых рисков предпринимателей, кредитных рисков банков и других финансово-кредитных организаций, она расширяет возможности субъектов малого и среднего бизнеса в получении кредитных ресурсов.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман рассказал, что тюменским предпринимателям предоставлены 91 гарантия и поручительство на сумму свыше 816 миллионов рублей. Это позволило 54 компаниям привлечь кредитные ресурсы более чем на 922 миллиона рублей для реализации проектов в сельском хозяйстве, промышленности, строительстве и сфере услуг. В рамках программы стимулирования кредитования субъектов МСП в Тюменской области Корпорацией выдано 45 поручительств для кредитов на общую сумму свыше 712 миллионов рублей по ставке до 10,6 % годовых.

Взаимодействие Корпорации и руководства региона обеспечить высокую эффективность работы по поддержке малых и средних компаний региона. "Повышению предпринимательской активности и расширению информированности бизнеса о реализуемых мерах поддержки способствует работа портала Бизнес-навигатора МСП", – отметил А.Браверман.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе губернатора, в ходе совещания прошла презентация сервисов портала Бизнес-навигатора МСП. С помощью него можно определить оптимальный вид предпринимательства, наилучшее местоположение, рассчитать бизнес-план, узнать о конкурентах, получить информацию о кредитных продуктах для малого и среднего бизнеса, мерах государственной поддержки, участии в закупках крупнейших заказчиков с государственным участием и прочее. Осенью 2017 года было запущено мобильное приложение для телефонов и планшетов.

Тюменцы, пользующиеся Бизнес-навигатором МСП, поделились своим опытом поиска недвижимости, проверки контрагентов, составления бизнес-плана, продвижения продукции и создания сайта предприятия.

С сентября 2016 по ноябрь 2017 года на портале зарегистрировались 5 449 предпринимателей региона.