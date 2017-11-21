За вклад в развитие региона.

Вклад руководителей Русской медной компании в социально-экономическое развитие Среднего Урала был отмечен знаками отличия. Торжественная церемония вручения государственных и региональных наград прошла 21 ноября 2017 года в Екатеринбурге.

В списке 39 награждаемых представителей уральского бизнеса, медицинских и образовательных учреждений, благотворительных организаций, учреждений культуры, финансовых структур были и топ-менеджеры Русской медной компании.

"Высоких наград удостоились руководители предприятий, составляющих основу уральской тяжелой промышленности. Считаю такую высокую оценку труда наших земляков признанием высокого уровня мастерства уральцев, весомого вклада свердловских предприятий в развитие реального сектора экономики", - подчеркнул губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Президент РМК Всеволод Левин был удостоен знака отличия "За заслуги перед Свердловской областью" III степени и звания "Почетный горняк".

"Безусловно, для горно-металлургической отрасли звание "Почетный горняк" - это высокая награда. Но я должен сказать, что этой наградой можно отметить весь коллектив Русской медной компании, который своим доблестным трудом, своей квалификацией, качеством работы подтверждает наши заслуги перед регионом и государством. И мы гордимся этой общей наградой", - отметил он.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе холдинга, вице-президент РМК по металлургическому производству Алексей Бакин, вице-президент РМК по коммерческим вопросам Андрей Васильченко, вице-президент РМК по экономике Татьяна Малек, вице-президент РМК по финансам Максим Щибрик были награждены знаками отличия "За заслуги перед Свердловской областью" III степени.

Исполнительный директор Благотворительного фонда Русской медной компании Александра Теплякова удостоилась регионального знака отличия "Жизнь во благо".