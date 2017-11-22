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Марийский НПЗ подготовился к холодам на все стоСегодня в 11:41

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Морозы не страшны и оборудованию, и персоналу.

Марийский НПЗ (предприятие New Stream Group) успешно завершил подготовку технологического оборудования к зимнему периоду работы.

На предприятии проведен комплекс мероприятий по обеспечению бесперебойной работы производственных установок при низких температурах. Так, специалисты завершили профилактику котельного и вспомогательного оборудования, ревизию запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов и заменили изношенные детали.

В рамках подготовки к работе при минусовых температурах резервуарных парков и объектов инфраструктуры прошли проверку и испробованы пароподогреватели, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе New Stream Group.

В преддверии зимы были испытаны системы пожаротушения, утеплены пожарные колодцы и гидранты, восполнены запасы песка, подготовлен снегоуборочный инвентарь.

Также проведен инструктаж сотрудников об усилении контроля за состоянием систем обогрева трубопроводов, оборудования, контрольно-измерительных приборов и автоматики. Для подготовки обслуживающего персонала к работе в условиях резкого понижения наружных температур прошли противоаварийные тренировки.

Группа компаний "Новый Поток" учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В рамках стратегического партнерства в нее входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Республика Марий Эл, Краснодарский край), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, морскую перевалку нефтепродуктов, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. Кроме того, в составе New Stream Group есть компания, владеющая месторождениями в Оренбургской области.

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