В пригороде Екатеринбурга обрушились цены на жильеСегодня в 11:49
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Из-за низкого спроса.
В городах-спутниках Екатеринбурга за десять месяцев 2017 года средние цены на квартиры на вторичном рынке снизились на 4,7%. Быстрее остальных дешевеют большие квартиры, теряя в цене по 5-10%, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе N1.RU.
Лидером по снижению цен стал Среднеуральск. Там цены за десять месяцев опустились в среднем на 10% - с 2,32 миллиона рублей до 2,08 миллиона. В результате стоимость квартир в Среднеуральске стала самой низкой в Екатеринбургской агломерации, хотя год назад самое дешевое жилье было в Арамиле. В последнем цены снизились с 2,12 до 2,09 миллиона (-1,4%). В Верхней Пышме средняя стоимость жилья упала с 2,76 до 2,63 миллиона (-4,3%), в Березовском - с 2,5 до 2,43 миллиона (-2,8%)
"В этом году на рынке жилья Большого Екатеринбурга в движении цен усилилась дифференцированность — стоимость востребованных объектов не снижается или даже растет, а там где спрос отстает от предложения, цены динамично идут вниз", — пояснила руководитель проекта N1.RU в Екатеринбурге Оксана Сидлецкая.
Средние цены на недвижимость в Екатеринбурге за год выросли на 0,7%, но опустились при этом в отдельных районах на 5-10%.
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