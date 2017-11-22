На фоне низкой инфляции.

Личная инфляция россиян в октябре 2017 года оказалась ниже официальной. Данная тенденция прослеживается с августа. Таковы результаты исследования, проведенного холдингом "Ромир", передает "Уралинформбюро".

"Третий месяц подряд кривые дефлятора и инфляции сохраняют параллельные позиции. Так, по итогам октября значение дефлятора составило 0,1% при официальной инфляции в 0,2%", - констатируют эксперты.

Полученные данные, оговариваются статистики, не значат, что личная инфляция россиян в целом ниже официальной. "За годы наблюдений накопленные значения дефлятора уверенно превзошли показатели инфляции. Если же в отдельные месяцы показатель дефлятора оказывается ниже инфляции, то этот факт говорит только об усиленной экономии наших соотечественников. Им удается покупать привычные товары по более низкой цене, но относительно предыдущего месяца", - отмечают они.

Минимальное значение дефлятора в октябре в "Ромире" объясняют наименьшими изменениями цен на привычные товары (+0,15% относительно предыдущего месяца). Практически на прежнем уровне остались тарифы на услуги ЖКХ (+0,05%) и бензин (+0,1%).

Исследование основано на данных потребления 30 000 россиян, 11 000 домохозяйств в 180 городах с населением более 10 000 человек.