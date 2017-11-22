×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Россияне стали усерднее экономить Сегодня в 13:43

  • Текст

На фоне низкой инфляции.

Личная инфляция россиян в октябре 2017 года оказалась ниже официальной. Данная тенденция прослеживается с августа. Таковы результаты исследования, проведенного холдингом "Ромир", передает "Уралинформбюро".

"Третий месяц подряд кривые дефлятора и инфляции сохраняют параллельные позиции. Так, по итогам октября значение дефлятора составило 0,1% при официальной инфляции в 0,2%", - констатируют эксперты.

Полученные данные, оговариваются статистики, не значат, что личная инфляция россиян в целом ниже официальной. "За годы наблюдений накопленные значения дефлятора уверенно превзошли показатели инфляции. Если же в отдельные месяцы показатель дефлятора оказывается ниже инфляции, то этот факт говорит только об усиленной экономии наших соотечественников. Им удается покупать привычные товары по более низкой цене, но относительно предыдущего месяца", - отмечают они.

Минимальное значение дефлятора в октябре в "Ромире" объясняют наименьшими изменениями цен на привычные товары (+0,15% относительно предыдущего месяца). Практически на прежнем уровне остались тарифы на услуги ЖКХ (+0,05%) и бензин (+0,1%).

Исследование основано на данных потребления 30 000 россиян, 11 000 домохозяйств в 180 городах с населением более 10 000 человек.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Цветная мусорная революция на Урале

Цветная мусорная революция на Урале

"Верхи" хотят, "низы" не в курсе.

Наш барак в ожидании Ройзмана

Наш барак в ожидании Ройзмана

Екатеринбургская комедия.

О росте экономики Россия может только мечтать

О росте экономики Россия может только мечтать

По мнению мировых экспертов.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×