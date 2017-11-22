При поддержке Корпорации МСП.

Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) готова поучаствовать в создании оптово-распределительного центра в Тюменской области. Одним из обязательных условий является организация данного проекта сельхозкооперативами, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе главы региона.

"Это принципиальное требование, чтобы сформировать справедливое распределение прибыли по всей цепочке доставки товара от производителя к потребителю через оптово-распределительный центр", - подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман.

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев выразил заинтересованность региона в реализации данного проекта и готовность поддержать его.

В Тюменской области накоплен уникальный опыт развития сельхозкооперации, повышения ее конкурентоспособности и включенности личных подсобных и фермерских хозяйств в кооперативы. На 1 января 2017 года в регионе действовало 114 кооперативов, в том числе 24 кредитных. Они сотрудничают с более чем 25 тысячами личных подворий, оказывают им услуги и закупают сельхозпродукцию. В 2016 году было заготовлено и реализовано около 50 тысяч тонн молока, 1,7 тысячи тонн мяса всех видов. Общая стоимость оказанных услуг и заготовленной продукции потребкооперативами превысила 1,4 миллиарда рублей.