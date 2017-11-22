На высотный форум.

На организацию форума высотного строительства "100+ Forum Russia" следует ежегодно направлять 15 миллионов рублей из областного бюджета. Такое предложение прозвучало 22 ноября в ходе заседания рабочей группы областного Заксобрания по вопросам формирования расходов областного бюджета на реализацию госполитики в строительном комплексе, сообщает "Уралинформбюро".

Как пояснил депутатам заместитель министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Игорь Дубровин, за годы работы форума существенно изменился уровень представительности мероприятия и обсуждаемых вопросов. Правительство области считает "100+Forum Russia" главным строительным мероприятием года.

В 2017 году на его организацию было выделено из областного бюджета 5 миллионов рублей. Однако, по мнению Дубровина, этой суммы уже сегодня недостаточно. Необходимо предусмотреть возможность утроить бюджетные ассигнования на проведение форума и выделять ежегодно на эти цели 15 миллионов рублей.

Далеко не все члены правительства области согласны с этой инициативой. Например, министр финансов региона Галина Кулаченко заявила, что сумма сильно завышена. В итоге председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Заксобрания Свердловской области Владимир Терешков предложил компромиссный вариант: рассмотреть этот вопрос при балансировке бюджета на 2018 год.

Следует напомнить, что форум "100+ Forum Russia" проходит в Екатеринбурге с 2014 года. В 2017 году в его работе приняло участие 5 000 экспертов в сфере высотного строительства из 15 стран мира.

Ранее по теме:

Екатеринбургский строительный форум научит "печатать" дома