В поисках новых сложных проектов.

С 1 декабря 2017 года операционным директором "Яндекса" станет Грег Абовский. Он будет совмещать новую должность с текущими обязанностями финансового директора. Генеральный директор компаний Александр Шульгин решил оставить свой пост, так как "пришло время двигаться дальше". Руководить группой компаний "Яндекса" по-прежнему будет Аркадий Волож, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе холдинга.

"Я очень благодарен Саше Шульгину за то, что в свое время он принял операционное управление "Яндексом". Это очень непростая задача, с которой он блестяще справился. Он трансформировал компанию, создав условия для появления и роста новых бизнес-направлений. Так, отдельными бизнесами "Яндекса" стали "Яндекс.Маркет", "Авто.ру" и "Яндекс.Такси", на подходе еще несколько экспериментов", - отмечает Волож.

В преемнике Шульгина он уверен: "Грег Абовский прекрасно чувствует "Яндекс" и понимает, как должен развиваться наш бизнес. Он работал вместе с Сашей около пяти лет".

"Я с нетерпением примусь за работу в новой должности, чтобы и дальше помогать "Яндексу" раскрывать его огромный потенциал", - заверяет Абовский.

Александр Шульгин пришел в "Яндекс" в 2010 году на пост финансового директора. С 1 сентября 2014 года он занимал кресло гендиректора ООО "Яндекс" и отвечал за управление российским бизнесом компании.

Грег Абовский работает в "Яндексе" с 2013 года. Сначала он был вице-президентом по связям с инвесторами и корпоративному развитию. В 2014 году стал финансовым директором и в последние несколько лет много занимался операционной деятельностью, а также помогал разным командам в "Яндексе" развивать их сервисы.