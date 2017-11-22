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Свердловских градостроителей оценили в 97,5 миллиона рублейСегодня в 16:22

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Их подготовкой займутся УрФУ и УрГАХУ.

Два вуза Екатеринбурга — УрФУ и УрГАХУ — могут заняться подготовкой главных архитекторов для муниципалитетов Свердловской области. Но для реализации этого проекта потребуется не менее 97,5 миллиона рублей, сообщает "Уралинформбюро".

Именно такую сумму назвал 22 ноября на заседании рабочей группы областного Заксобрания по вопросам формирования расходов областного бюджета на реализацию госполитики в строительном комплексе заместитель министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Игорь Дубровин.

По словам чиновника, такова стоимость реализации проекта "Уральская градостроительная школа", разработанного областным Минстроем совместно с Уральским федеральным университетом и Уральским государственным архитектурно-художественным университетом.

Пока проект находится в статусе приоритетного регионального, но вполне может быть поддержан федеральным Минстроем в качестве пилотного для других регионов России. Минстрой России даже готов обеспечить его софинансирование при условии, что бюджет Свердловской области вложит в дело 19 миллионов рублей. Эти деньги будут направлены на создание новой специализации и методических разработок в УрФУ и УрГАХУ.

Как пояснил Дубровин, в реализации проекта предусмотрено два направления: повышение квалификации действующего кадрового состава главархитекторов и подготовка дипломированных специалистов и магистров градостроения. Аналогов такой специализации на данный момент нет ни в одном вузе России.

Участники заседания выразили опасение, что выпускники "градостроительных" курсов, получив диплом, не пойдут на муниципальную службу, а предложат свои услуги частному бизнесу, где им предложат большую зарплату. В итоге было принято решение предложить областному Минстрою изыскать требуемую сумму во внутренних ресурсах ведомства.

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