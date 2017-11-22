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Трамвай до Академического отличился на "Инфраструктурном тест-драйве"Сегодня в 16:33

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Проект был признан лучшим.

Трамвайная линия в Академический - самый юный район Екатеринбурга - признана лучшим инфраструктурным проектом на основе государственно-частного партнерства (ГЧП).

Такой вердикт был вынесен на заседании клуба профессионалов рынка инфраструктурных проектов "Инфраструктурный тест-драйв". Он объединяет руководителей органов государственной власти, крупных госкорпораций, банков, а также инвесторов и экспертов. Клуб оценивает качество перспективных проектов ГЧП, а также анализирует их экономическую целесообразность, эффективность и жизнеспособность.

На этой престижной площадке прошел цикл публичных презентаций инвестиционных проектов, основанных на партнерстве государства и бизнеса. Качество представленных предложений оценило авторитетное жюри, куда вошли руководители профильных подразделений крупнейших финансовых институтов – Сбербанка, Газпромбанка и других, а также отраслевых научно-исследовательских организаций.

Экспертная комиссия назвала проект Группы компаний "КОРТРОС" по сооружению в Екатеринбурге трамвайной линии в район Академический лучшим инфраструктурным проектом на основе ГЧП. Это самый удачный пример частной концессионной инициативы.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "РСГ-Академическое", к настоящему времени совместно с администрацией уральской столицы разработано техническое задание на проектирование трамвайной линии в Академический. Проводятся консультации с Мосгипротрансом, Уралгипротрансом, Уралгипромезом - ведущими отраслевыми институтами, занимающимися проектированием систем общественного транспорта. В самое ближайшее время будет объявлен конкурс на проектирование данной трамвайной ветки.

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