На капремонт и строительство.

На нужды муниципальных школ и детских садов в Свердловской области в 2018 году потребуется свыше 38 миллиардов рублей, из которых 1,8 миллиарда рублей - на капремонт, реконструкцию и строительство объектов образования. Соответствующие данные об оценке расходных полномочий по отрасли "Образование" были представлены 22 ноября на заседании рабочей группы областного Заксобрания по вопросам формирования расходов областного бюджета на реализацию госполитики в строительном комплексе, сообщает "Уралинформбюро".

В реестре территорий, нуждающихся в укреплении образовательной базы, значатся 73 муниципальных образования региона. Как сообщил членам рабочей группы заместитель министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Игорь Дубровин, в ближайшие годы планируется направить бюджетные средства на строительство и реконструкцию детских садов и школ в Новой Ляле, Алапаевске, Верхней Пышме, Кировграде, Сухом Логу, Каменске-Уральском, Кушве, Ревде, Первоуральске и Екатеринбурге.

Кроме того, областные власти подали заявку на включение в федеральную программу "Школа-2025" восьми школ региона. Однако пока решение о федеральном софинансировании принято только по двум учреждениям - в Кировграде и Невьянске. Остатки от суммы, выделенной Федерацией на эти школы (207 миллионов рублей), могут быть направлены на строительство школы в Каменске-Уральском.

Некоторые из муниципалитетов до сих пор не подготовили проектно-сметную документацию по строительству и реконструкции учреждений образования. Поэтому в госпрограмму их включат не раньше 2019 года, и лишь после предоставления в минобразования региона полного пакета документов. Однако и среди них депутаты отметили несколько объектов, подходящих под определение "приоритетные": например, школу на 1200 мест в Академическом районе Екатеринбурга, проект которой в данный момент проходит госэкспертизу.

Непростая ситуация складывается с финансированием реконструкции школ и детских садов, находящихся в высокой степени износа. Например, в Сосьвинском ГО имеется школа 1908 года постройки, износ конструкций которой составляет от 50 до 80%. По самым приблизительным прикидкам, работы по ее реконструкции могут стоить порядка 220 миллионов рублей.

Мучительно достраивается уже на протяжении нескольких лет детский сад в поселке Сарга (Шалинский ГО). По словам председателя комитета ЗакСо по бюджету, финансам и налогам Закособрания Свердловской области Владимира Терешкова, у этого объекта сегодня высокая степень готовности, однако компания, строившая здание, недавно попала под уголовное дело. Стройка встала, хотя работ на ней осталось немного: присоединить садик к сетям и провести благоустройство территории. На завершение проекта требуется 18 миллионов рублей, которые можно либо привлечь из муниципального бюджета, либо предоставить Шалинскому ГО бюджетный кредит.

В ходе заседания также обсуждалась возможность привлечения в сферу школьного строительства банковских кредитов и механизмов частно-государственного партнерства. Например, в городе Березовском в 2018 году начнется реализация пилотного проекта строительства школы по схеме ЧГП. Сдать в строй ее планируют в 2020 году.