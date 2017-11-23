Деликатесы к новогоднему столу подорожают на третьСегодня в 08:25
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Хамон и фуа-гра станут недоступнее.
К Новому году в России ожидается подорожание мясных деликатесов на 30%. Уже сейчас, по данным Минсельхоза, зафиксирован рост средних контрактных цен на изделия и консервы из мяса на 35,1%, пишут "Известия".
Впрочем, в данном случае речь идет о таких деликатесах, как как хамон, фуа-гра, ветчина и о другой продукции, которая поставляется в Россию из стран Европы и не попала под продэмбарго. Они ввозятся в Россиию из Сербии, Словакии, Словении, Венгрии, Франции, Испании, Швейцарии, Бельгии, Парагвая, Польши и Германии.
За январь–сентябрь 2017 года в Россию было ввезено 13,1 тысячи тонн изделий и консервов из мяса на 54,3 миллиона долларов. Это на 12% меньше, чем в прошлом году, и на 20% дороже, передает "Уралинформбюро".
По словам президента Мясного совета Единого экономического пространства Мушега Мамиконяна, рынок России насыщен отечественной продукцией, и уже нет смысла импортировать в страну продукцию низкого и среднего ценового сегментов. Может быть актуальной лишь покупка дорогих деликатесов, но их потребление в стране незначительно. Таким образом, цена выросла за счет выбора поставщиками более дорогой продукции.
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кому нужны эти фуа-гра...вот оливье подорожает это даответить
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