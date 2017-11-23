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ФСК ЕЭС добавила мощности месторождениям УватаСегодня в 09:22

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Расширив ОРУ на "Демьянской".

ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") обеспечила выдачу 126 МВт дополнительной мощности для внешнего электроснабжения группы Уватских месторождений в Тюменской области. Работы выполнены в рамках договора технологического присоединения к Единой национальной электрической сети объектов электросетевого хозяйства ООО "РН-Уватнефтегаз".

На подстанции 500 кВ "Демьянская" на две линейные ячейки 220 кВ расширено открытое распределительное устройство, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ФСК ЕЭС. Для техприсоединения потребителя смонтированы новые элегазовые выключатели и разъединители. Также установлены и налажены микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики, передачи аварийных сигналов и команд.

Подстанция "Демьянская" трансформаторной мощностью 1256,6 МВА введена в эксплуатацию в 1969 году. Этот важный энергоузел Тюменской области, обеспечивает транзит 500 кВ от Сургутских ГРЭС на Урал, а также электроснабжение потребителей нефтеперекачивающих и компрессорных станций магистральных нефте- и газопроводов, объектов нефтедобычи.

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