Во время ЧМ-2018.

Банк России готовится к всплеску активности "банкоматных" мошенников в период проведения чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления по безопасности и защите информации Банка России Артем Сычев.

"Скорее всего, это традиционное мошенничество — это основной вид возможной атаки. Для нас крайне важно, чтобы во всех точках, где присутствует финансовая инфраструктура — pos-терминалы, банкоматы — было уделено внимание безопасности и была обеспечена работоспособность этой инфраструктуры", — цитирует Сычева RNS.

По его словам, ЦБ готовит комплекс мероприятий по защите банкоматов от хакерских атак для финансовых организаций на время проведения ЧМ-2018, передает "Уралинформбюро".

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. Екатеринбург примет 4 матча группового этапа.