×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


ЦБ готовится отразить атаку "банкоматных" мошенников Сегодня в 09:27

  • Текст

Во время ЧМ-2018.

Банк России готовится к всплеску активности "банкоматных" мошенников в период проведения чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления по безопасности и защите информации Банка России Артем Сычев.

"Скорее всего, это традиционное мошенничество — это основной вид возможной атаки. Для нас крайне важно, чтобы во всех точках, где присутствует финансовая инфраструктура — pos-терминалы, банкоматы — было уделено внимание безопасности и была обеспечена работоспособность этой инфраструктуры", — цитирует Сычева RNS.

По его словам, ЦБ готовит комплекс мероприятий по защите банкоматов от хакерских атак для финансовых организаций на время проведения ЧМ-2018, передает "Уралинформбюро".

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. Екатеринбург примет 4 матча группового этапа.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Урал и мундиаль»

Главные новости

Аналитика

Время "Х" для Хозяйки Югры

Время "Х" для Хозяйки Югры

Сигналы и прогнозы.

Цветная мусорная революция на Урале

Цветная мусорная революция на Урале

"Верхи" хотят, "низы" не в курсе.

Наш барак в ожидании Ройзмана

Наш барак в ожидании Ройзмана

Екатеринбургская комедия.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×