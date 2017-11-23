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"Атомстройкомплекс" поставит финальный аккорд в капремонте МосковскойСегодня в 13:38

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Приведя в порядок ее продолжение.

АО "Корпорация "Атомстройкомплекс" возьмется за капитальный ремонт улицы Патриса Лумумбы в Екатеринбурге. Компания досрочно выиграла тендер горадминистрации, оказавшись его единственным участником. Стоимость контракта составила без малого 142 миллиона рублей, передает "Уралинформбюро".

К 30 августа 2019 года подрядчику предстоит завершить третий этап масштабной реконструкции улицы Московской и ее продолжения - улицы Патриса Лумумбы, приведя в порядок последнюю на отрезке от переулка Рижского до Братской.

Стоит отметить, что в текущем году "Атомстройкомплекс" провел капитальный ремонт проспекта Ленина на отрезке между улицами Московская и 8 Марта. Так как контракт был заключен только в июле, компании пришлось выполнить колоссальный объем в сжатые сроки.

За три месяца специалисты закатали в асфальт более чем 13 тысяч квадратных метров проезжей части. Свыше 8 тысяч "квадратов" было выложено брусчаткой, еще более 12,6 тысячи квадратных метров - тротуарной плиткой. Также было смонтировано свыше 4,6 тысячи гранитных тротуарных плиток. На центральной улице уральской столицы установили 74 скамейки, 50 цветочниц, 66 светофоров, 5 остановочных комплексов, 34 цифровых информационных стенда и прочее.

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