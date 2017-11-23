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Россиян ждет продуктовая "белая суббота"Сегодня в 14:23

В пику "черной пятнице".

В России необходимо ввести "белую субботу" - день распродажи отечественных продуктов. Это позволит заработать производителям и существенно сэкономить покупателям. С такой идей к главе Минпромторга РФ Денису Мантурову обратился депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов, пишет ТАСС.

Парламентарий отметил, что каждая "черная пятница", проходящая в четвертую пятницу ноября в магазинах, приносит продавцам и производителям до 20% годовой прибыли. В основном в этот период с полок сметают бытовую технику и электронику, которая изготавливается за рубежом. В такой ситуации отечественная экономика стимулируется крайне незначительно.

Поэтому Власов предлагает сделать вторую субботу ноября "белой" и установить в этот день скидки на отечественные продукты и сельхозпродукцию. При этом появится возможность частично перераспределить средства в пользу экономики РФ, передает "Уралинформбюро".

Особенно актуальной данная акция будет для россиян с низким и средним доходом - основные траты этих категорий населения приходятся именно на продовольствие.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
это круто. Спасибо большое от пенсионеров. Все остальные дни в году будем мечтать об этом прекрасном белом дне Сегодня в 15:14

т.е. нормально покушать можно будет один раз в году?

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