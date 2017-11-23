Бывший главный инженер филиала "Челябэнерго".

С 23 ноября 2017 года исполняющим обязанности первого заместителя генерального директора – главного инженера ОАО "МРСК Урала" (входит в холдинг "Россети") назначен главный инженер филиала "Челябэнерго" Владимир Болотин. Занимавший ранее должность технического руководителя электросетевой компании Вадим Локтин теперь исполняет обязанности директора филиала "Пермэнерго".

В челябинском филиале технический блок в статусе "и.о." возглавил Сергей Годунов, который ранее занимал пост заместителя главного инженера по эксплуатации, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МРСК Урала.

42-летний Владимир Болотин имеет два высших образования. Трудовой путь начал в 1995 году электромонтером "Тюменьэнерго" в Новом Уренгое. К 2007 году дорос до поста замначальника службы релейной защиты электроавтоматики и электроизмерений Когалымских электрических сетей "Тюменьэнерго".

На работу в филиал "Челябэнерго" В.Болотин пришел заместителем технического директора по оперативно-технологическому управлению. С 2007 по 2014 год занимал должность заместителя главного инженера по оперативно-технологическому управлению - начальника Центра управления сетями филиала. Управленческую практику получил, Будучи замом гендиректора по техническим вопросам - главного инженера ПАО "Томская распределительная компания". После возвращения на Урал с июня 2015 года являлся заместителем главного инженера по эксплуатации "МРСК Урала". С октября 2015 по ноябрь 2017 года В.Болотин руководил техническим блоком "Челябэнерго".