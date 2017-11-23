И демпингующие "шабашники".

Развитию строительной отрасли на Урале мешают 8 "болевых точек", главной из которых является конкуренция со стороны московских компаний. Об этом 23 ноября заявили участники первого уральского конгресса строителей "ТОП-строй", прошедшего в Екатеринбурге под эгидой саморегулируемой организации (СРО) "Уральское объединение строителей".

Как сообщил корреспонденту "Уралинформбюро" замгенерального директора УОС по связям с общественностью Денис Снетков, опрос участников строительного рынка прошел в рамках создания "дорожной карты" главных проблем региональной стройиндустрии.

Экспансию застройщиков и подрядчиков из Москвы главной бедой отрасли считает большинство опрошенных предпринимателей. Еще одна проблема, препятствующая, по их мнению, продвижению небольших компаний на местных рынок, — нехватка оборотных средств и сложности с получением кредитов.

На третье место по "вредоносности" гости и участники конгресса поставили конкуренцию со стороны нелицензированных "шабашников", представляющих некачественные услуги по заниженным ценам.

"Люди хотят сорвать быстрый куш, не вникая при этом в проблемы заказчика", — посетовал представитель екатеринбургской компании "Высотстройпроект" Ринат Сабирзянов.

Кроме того, отрасль тормозит чрезмерное количество разрешений и согласований, требуемых для начала реализации того или иного строительного проекта. По словам делегата компании "УралСтальКонструкция", такой бюрократии не было даже в советские времена.

Пятая проблема связана с подготовкой кадров для стройиндустрии: их сегодня почти нигде не готовят. Чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, нужно воссоздать систему строительных профтехучилищ, уверены члены УОС.

Не обошли вниманием участники конгресса и плачевное положение среднего бизнеса. "Он в настоящее время в России почему-то не нужен, — недоумевает гендиректор УОС Сергей Ренжин. — Нужен либо сверхкрупный, либо наоборот, сверхмелкий".

Еще одна трудность, стоящая на пути развития строительного бизнеса — отсутствие комплексного подхода к монтажу инженерных сетей на строительных объектах. На эту проблему указал директор Уральской компании связи Владимир Лядский.

Замыкает список болевых точек плохое знание федерального законодательства проектными и строительными организациями. Как сообщил коллегам Лядский, многие строители до сих пор пользуются СНиПами образца 1985 года.

Следует добавить, что эксперимент с созданием "дорожной карты проблем" стройиндустрии в Уральском регионе проводится впервые. По словам Дениса Снеткова, все высказанные строителями жалобы будут направлены в госструктуры (в том числе ФАС, областной минстрой и департамент госзакупок Свердловской области) для изучения и разработки механизмов решения озвученных проблем.