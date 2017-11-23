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Сотрудники "Газпром добыча Ямбург" стали приверженцами безопасностиСегодня в 17:58

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С помощью московского тренера.

Сотрудники Заполярного нефтегазоконденсатного месторождения ООО "Газпром добыча Ямбург" посетили двухдневный семинар "Приверженность безопасности. Культура безопасности". Перед уполномоченными по охране труда, руководителями и специалистами предприятия в поселке Новозаполярный выступил тренер-консультант из Москвы Вадим Демченко.

Посредством интерактивных упражнений он познакомил собравшихся со множеством решений возникающих на производстве вопросов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ООО "Газпром добыча Ямбург".

Приверженность безопасности - новый термин в корпоративном лексиконе - оказался намного шире профессиональных рамок, поэтому слушатели постарались взять на заметку не только готовые шаблоны отраслевых решений, но и по-настоящему увлечься этим видом культуры.

По окончании тренинга его участники получили задание на год, которое на практике позволит закрепить основные принципы приверженности: умение оценить риски, остановить опасный процесс или поведение, соблюсти правила и убедительно рассказать о безопасности.

"Сотрудники могут управлять своей собственной безопасностью сами, - отметил В.Демченко. - И сегодня политика, что есть специалисты по охране труда и они за все отвечают, а мы тут исполнители и мы не при делах, она уходит в прошлое. Также в прошлое надо убрать героизм и самонадеянные поступки, причем не только нормативами, но и личной внутренней установкой каждого отдельного работника. Это и есть приверженность".

Обучение непосредственных участников производственного процесса - один из этапов масштабного проекта по развитию культуры безопасности в ООО "Газпром добыча Ямбург".

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