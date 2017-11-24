Уктусского завода.

Компания "Уктус Фемили Парк", входящая в группу компаний "СКОН", планирует строительство многосекционного жилого дома на Уктусе. Проект планировки и межевания размещен на сайте областного Минстроя, сообщает "Уралинформбюро".

Территория будущей стройки ограничена улицами Походной, Новостроя, переулком Кирпичным и руслом реки Патрушиха. В данный момент там расположены авторемонтные мастерские и складские помещения.

Согласно проектной документации, новый жилой фонд на участке проектируемого строительства составит 70 тысяч квадратных метров. Кроме того, на схеме выделены участки под объект образования и автопаркинг на 875 мест. Публичные слушания по проекту состоятся 7 декабря в ДК "Железнодорожинков".



Схему будущей стройки горожане обсудят 7 декабря. Фото: minstroy.midural.ru.

Стоит отметить, что данный район — один из старейших на территории Екатеринбурга. По соседству с проектируемым участком, в 200 метрах от впадения Патрушихи в Исеть, по версии историков, находилась плотина Уктусского железоделательного завода, построенного в 1704 году.