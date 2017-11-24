Протокол уже подписан.

Администрация Нижнего Тагила 23 ноября определила объекты системы водоснабжения города, которые будут переданы в концессию российско-венгерскому предприятию "Уральская водная компания". Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-служба компании.

"Вчера был подписан протокол о совместных действиях, — пояснили представители предприятия. — Это пока не само концессионное соглашение, а лишь один из этапов его подготовки. Определены объекты и сроки передачи документа на согласование в правительство Свердловской области. Кроме того, администрация Нижнего Тагила согласовала сам текст документа".

По словам собеседников агентства, предметами будущей концессии станут две станции водоподготовки и очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации. Как ранее сообщала пресс-служба "Уральской водной компании", цель концессии — организация очистки и подготовки воды из Черноисточинского водохранилища.

Контракт на 12,5 миллиарда рублей, который будет реализован в рамках будущего соглашения, предполагает строительство нескольких новых очередей станции водоподготовки и очистки. Первые объекты такого рода могут появиться в городе уже в 2019 году, окончательно соглашение надеются реализовать к 2022 году, когда город будет праздновать свое 300-летие.

Сегодня Нижний Тагил снабжается питьевой водой из Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ. В 2016 году на Черноисточинском пруду произошла экологическая катастрофа: из-за цветения водорослей и общего загрязнения водоема его берега завалило мертвой рыбой, а в дома тагильчан начала поступать грязная вода с едким запахом. В октябре 2017 года вода в пруду опять позеленела.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", специалисты центральной лаборатории МУП "Водоканал" провели изучение предоставленных проб "Поселок Черноисточинск, плотина и водозабор" и обнаружили в воде Черноисточинского пруда ядовитые водоросли.

По факту загрязнения пруда была проведена прокурорская проверка, по итогам которой ООО "Водоканал-НТ" было оштрафовано на 135 тысяч рублей за нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в водные объекты и пользование водным объектом с нарушением условий водопользования.

Следует напомнить, что на сегодняшний день в сфере ЖКХ Свердловской области заключено уже 32 концессионных соглашения в 21 муниципалитете. Под "присмотр" частников передано 4 600 объектов коммунальной инфраструктуры. В 2018 году свердловский бюджет выделит муниципалитетам на организацию концессий в сфере ЖКХ 225 миллионов рублей.

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