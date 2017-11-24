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Руины екатеринбургской больницы отдадут под присмотр ЧОПСегодня в 14:03

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До лета 2018 года.

Власти Свердловской области выделят 857,8 тысячи рублей на охрану руин больницы скорой помощи в Зеленой роще. Соответствующая информация содержится на портале госзакупок, сообщает "Уралинформбюро".

Аукцион на поиск подрядчика, способного защитить печально знаменитый памятник истории от разрушения и вандализма, размещен на портале 24 ноября. В роли заказчика выступает государственное казенное учреждение "СИНПО". Торги намечены на 11 декабря.

Судя по аукционной документации, охрану объекта планируется осуществлять на протяжении всего одного полугодия 2018 года. Беречь покой больничных развалин будут три человека, вооруженные спецсредствами.

При этом исполнитель несет материальную ответственность за порчу, кражу, хищение, уничтожение охраняемых товарно-материальных ценностей, находящихся в здании, говорится в документах аукциона.

Стоит напомнить, что здание больницы скорой помощи уже дважды выставлялось на торги в 2017 году. Изначально МУГИСО планировало продать объект за 400 миллионов рублей, однако покупателей на лот не нашлось.

В октября 2017 года был объявлен повторный аукцион. При этом стартовая цена упала вдвое — до 229,8 миллиона рублей. Торги должны были состояться 8 ноября. Судя по данным сайта torgi.gov.ru, на них заявился единственный участник: ООО "Проспект Девелопмент".

Однако за несколько дней до аукциона претендент внезапно отозвал заявку. В итоге аукцион был признан несостоявшимся. А 17 ноября областное Управление по охране и использованию ОКН издало приказ, запрещающий проводить на территории заброшенной больницы строительные и земляные работы, а также устанавливать на ней рекламные конструкции.

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