До 2020 года.

24 ноября депутаты нижней палаты парламента РФ приняли в третьем чтении ряд важных законопроектов. Документы ждут одобрения Совета Федерации и подписи президента, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Госдумы.

Депутаты приняли закон о федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы. Доходы госказны в 2018 году составят 15,258 триллиона рублей, расходы — 16,529 триллиона, дефицит — 1,3% ВВП. Доходы в 2019 году вырастут до 15,555 триллиона, расходы снизятся до 16,374 триллиона, дефицит составит 0,8% ВВП. В 2020 году доходы ожидаются на уровне 16,285 триллиона, расходы — 17,155 триллиона, дефицит останется на уровне 2019-го.

"Впервые за последние три года бюджет принят с ростом экономики (более 2% ВВП). Документом индексируются пенсии неработающим пенсионерам, восстанавливается индексация денежного довольствия военнослужащих, учитывается продолжение социально значимых проектов, обеспечиваются финансовая стабильность и рекордно низкая инфляция", - пояснили в пресс-службе.

Спикер Нижней палаты Вячеслав Володин, комментируя принятие бюджета, назвал его "бюджетом роста".

Также народные избранники одобрили расширение прав представителей Общественной палаты РФ и региональных общественных палат на участие в выборах президента РФ в качестве наблюдателей. Кроме того, закреплена возможность видеонаблюдения не только при голосовании, но и при подсчете голосов в территориальной избирательной комиссии. Это позволит предотвратить фальсификации и сделать выборы еще более открытыми, уверены депутаты.

Кроме того, сегодня был принят закон, позволяющий операторам связи блокировать номера "телефонных террористов".