×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Госдума приняла закон о "бюджете роста"Сегодня в 15:47

  • Текст

До 2020 года.

24 ноября депутаты нижней палаты парламента РФ приняли в третьем чтении ряд важных законопроектов. Документы ждут одобрения Совета Федерации и подписи президента, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Госдумы.

Депутаты приняли закон о федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы. Доходы госказны в 2018 году составят 15,258 триллиона рублей, расходы — 16,529 триллиона, дефицит — 1,3% ВВП. Доходы в 2019 году вырастут до 15,555 триллиона, расходы снизятся до 16,374 триллиона, дефицит составит 0,8% ВВП. В 2020 году доходы ожидаются на уровне 16,285 триллиона, расходы — 17,155 триллиона, дефицит останется на уровне 2019-го.

"Впервые за последние три года бюджет принят с ростом экономики (более 2% ВВП). Документом индексируются пенсии неработающим пенсионерам, восстанавливается индексация денежного довольствия военнослужащих, учитывается продолжение социально значимых проектов, обеспечиваются финансовая стабильность и рекордно низкая инфляция", - пояснили в пресс-службе.

Спикер Нижней палаты Вячеслав Володин, комментируя принятие бюджета, назвал его "бюджетом роста".

Также народные избранники одобрили расширение прав представителей Общественной палаты РФ и региональных общественных палат на участие в выборах президента РФ в качестве наблюдателей. Кроме того, закреплена возможность видеонаблюдения не только при голосовании, но и при подсчете голосов в территориальной избирательной комиссии. Это позволит предотвратить фальсификации и сделать выборы еще более открытыми, уверены депутаты.

Кроме того, сегодня был принят закон, позволяющий операторам связи блокировать номера "телефонных террористов".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Сергей Чернин. Расклад по банкам

Сергей Чернин. Расклад по банкам

Как член Общественной палаты РФ потерял 457 миллионов?

ЭКСПОметр Екатеринбурга

ЭКСПОметр Екатеринбурга

Нужна ли мегаполису Супервыставка?

Ивдель, вставай на бой с "медниками"!

Ивдель, вставай на бой с "медниками"!

УГМК наступает.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×