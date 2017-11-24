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"РН-Пурнефтегаз" собрал ямальских строителейСегодня в 15:55

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На семинар.

"РН-Пурнефтегаз" совместно с рядом других дочерних обществ НК "Роснефть", реализующих на Ямале крупные проекты, провели семинар по капитальному строительству для подрядных организаций региона. Мероприятие поможет обеспечить максимальное участие местных строительных предприятий в проектах "Роснефти".

Участниками форума стали представители 40 организаций. Действующие и потенциальные подрядчики убедились, что нефтяная компания заинтересована в привлечении и максимальном использовании местных ресурсов, в том числе предприятий малого и среднего бизнеса.

Представители "Роснефти" и ее ямальских "дочек" выступили перед собравшимися с докладами. Планами по развитию на ближайшую перспективу поделились руководители "РН-Пурнефтегаза", обществ "Кынско-Часельское нефтегаз", "Роспан интернешнл", "Тюменнефтегаз" и "Сибнефтегаз".

Участникам семинара рассказали об особенностях и перспективных потребностях крупных проектов "Роснефти" в ЯНАО, актуальных подходах к ценообразованию в строительстве, правилах участия в тендерных процедурах.

Кроме того, представители "РН-Пурнефтегаза" организовали диалог, в ходе которого рассказали об инструментах и принципах контрактования, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия.

Особое внимание уделил вопросам безопасной организации строительно-монтажных работ, а также обеспечению промышленной и экологической безопасности и норм охраны труда. Спикер от НК "Роснефть" провел презентацию и особо подчеркнул, что неукоснительное соблюдение норм и правил в области промышленной безопасности в равной степени распространяется как на дочерние общества компании, так и на подрядные организации.

По мнению участников, проведение подобных семинаров свидетельствует о реальной заинтересованности предприятий "Роснефти" в максимальном привлечении местных подрядчиков. Это способствует развитию ямальских предприятий, повышению уровня их компетенций в соответствии со стандартами нефтяной компании.

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