Мэрия Екатеринбурга прощается со "Спецавтобазой"Сегодня в 16:37
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И похоронной службой.
Депутаты Екатеринбургской гордумы одобрили решение мэрии превратить в акционерные общества четыре крупных городских ЕМУП: "Комбинат спецобслуживания", "Спецавтобазу", предприятие "Уралбиомед" и торговый дом "Железнодорожный". Об этом сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЕГД.
Изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2018 год на заседании гордумской Комиссии по муниципальной собственности, состоявшемся 24 ноября, озвучил замначальника департамента муниципального имущества Владимир Захаров. По его словам, продажа муниципальных предприятий в частные руки никак не отразится на жизни города.
В общей сложности список муниципального имущества, определенного к приватизации, сегодня насчитывает 42 объекта. Из этого числа 18 лотов будут проданы в 2018-2019 годах. Среди них имеются и объекты культурного наследия. Например, здание первой в Екатеринбурге "народной школы" на Бажова,137, усадьба Елисеевых (улица Сакко и Ванцетти,52) и 5-й Дом горсовета на Вайнера,9а.
На октябрь 2017 года реализовано 13 объектов на сумму 52, 8 миллиона рублей, еще 7 лотов будут проданы до конца года.
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