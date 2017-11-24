В строительстве.

Генеральный директор АО "РСГ-Академическое" Виктор Киселев получил премию "Человек года" в номинации "Строительство". Церемония награждения прошла 23 ноября 2017 года в екатеринбургском Театре юного зрителя.

За 2016 год девелоперу самого крупного проекта комплексного освоения территории в Европе на фоне падения рынка удалось увеличить объем продаж на 20%. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "РСГ-Академическое", за минувший год было реализовано 108 тысяч квадратных метров жилья - плоды принесла ставка, сделанная на жилье экономкласса.

В текущем году "РСГ-Академическое" начало работать по договорам долевого строительства, а также дало старт строительству "Преображенского квартала" класса комфорт. Там будут будут невысокие дома с интересными планировками.

В дальнейшем компания планирует еще расширить предложение, представив как более комфортные, так и более скромные по площади квартиры.

Премия "Человек года" учреждена изданием "Деловой квартал" в 2010 году. Это одна из самых престижных региональных бизнес-премий России и единственная - в Екатеринбурге и Свердловской области, где победителей определяет бизнес-сообщество.