×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Генеральный директор "РСГ-Академическое" стал "Человеком года"Сегодня в 16:26

  • Текст

В строительстве.

Генеральный директор АО "РСГ-Академическое" Виктор Киселев получил премию "Человек года" в номинации "Строительство". Церемония награждения прошла 23 ноября 2017 года в екатеринбургском Театре юного зрителя.

За 2016 год девелоперу самого крупного проекта комплексного освоения территории в Европе на фоне падения рынка удалось увеличить объем продаж на 20%. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "РСГ-Академическое", за минувший год было реализовано 108 тысяч квадратных метров жилья - плоды принесла ставка, сделанная на жилье экономкласса.

В текущем году "РСГ-Академическое" начало работать по договорам долевого строительства, а также дало старт строительству "Преображенского квартала" класса комфорт. Там будут будут невысокие дома с интересными планировками.

В дальнейшем компания планирует еще расширить предложение, представив как более комфортные, так и более скромные по площади квартиры.

Премия "Человек года" учреждена изданием "Деловой квартал" в 2010 году. Это одна из самых престижных региональных бизнес-премий России и единственная - в Екатеринбурге и Свердловской области, где победителей определяет бизнес-сообщество.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Сергей Чернин. Расклад по банкам

Сергей Чернин. Расклад по банкам

Как член Общественной палаты РФ потерял 457 миллионов?

ЭКСПОметр Екатеринбурга

ЭКСПОметр Екатеринбурга

Нужна ли мегаполису Супервыставка?

Ивдель, вставай на бой с "медниками"!

Ивдель, вставай на бой с "медниками"!

УГМК наступает.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×