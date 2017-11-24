На Восточно-Уренгойском месторождении.

На Восточно-Уренгойском лицензионном участке АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" завершен монтаж установки бездымной утилизации аварийных сбросов газов. Работы прошли в рамках строительства установки комплексной подготовки газа и конденсата. Высота конструкции, отвечающей всем экологическим стандартам, превышает 100 метров, хотя обычно установки такого типа достигают 70-80 метров. К месту сборки ее доставляли в виде пяти секций.

"При строительстве данного агрегата был применен кран грузоподъемностью свыше 300 тонн. Возведение конструкции заняло месяц. Проведено испытание трубопровода пилотного газа. Следующей стадией планируется технологическая обвязка, монтаж приборов автоматики и проведение пусконаладочных работ", - рассказал ведущий инженер-супервайзер по обустройству месторождений Роспана Артур Иксанов.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ", строительство на Восточно-Уренгойском месторождении идет полным ходом. Закончено возведение крупнотоннажного оборудования - колонны деэтанизации и стабилизации конденсата, завершен парк резервуаров. Ввод в эксплуатацию новой УКПГ позволит втрое увеличить объем добычи предприятия.

На очереди у строителей - трубопровод для технологических газов со всем необходимым оборудованием. Его планируют закончить за зиму и в 2018 году запустить первую очередь новой УКПГ.

Проектная мощность установки комплексной подготовки газа и конденсата составляет 16,7 миллиарда кубометров осушенного газа, до 5 миллионов тонн стабильного газового конденсата, а также свыше 1,2 миллиона тонн пропан-бутановой фракции в год.

В состав УКПГиК входят установка по очистке водо-ментольной смеси, очистные сооружения с комплексом поглощающих скважин, что позволит вторично использовать метанол для технологических нужд, а также улучшит экологичность промысла.

Параллельно строится склад для временного хранения технического пропан-бутана – 14 шаровых резервуаров каждый объемом 600 кубометров. Очищенный пропан-бутан по трубопроводу будет отправляться на железнодорожный наливной терминал в районе станции Коротчаево, строительство которого завершится в 2018 году. Согласно проекту, он способен отгружать до 1,6 миллиона тонн ценного продукта для химической промышленности в год.