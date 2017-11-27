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ММК представил продукцию на The Big 5 ShowСегодня в 12:00

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Крупнейшей строительной выставке Ближнего Востока.

С 26 по 29 ноября 2017 года в Дубае (ОАЭ) проходит Международная выставка строительных технологий, оборудования, материалов The Big 5 Show. Одним из неизменных участников крупнейшего отраслевого мероприятия на Ближнем Востоке стал Магнитогорский металлургический комбинат.

Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК", посетители стенда могут познакомиться с технологическими возможностями и характеристиками продукции одной из крупнейших металлургических компаний России. Основной акцент экспозиции сделан на продукции для строительной отрасли: горячекатаном и холоднокатаном рулонном прокате, сортовом прокате, металлопродукции с покрытиями.

Стоит отметить, что более половины экспорта ММК в дальнее зарубежье приходится на страны Ближнего Востока. Только за 2016 год в этом направлении было отгружено около 1,7 миллиона тонн продукции.

Выставка The Big 5 Show проводится ежегодно с 1982 года при поддержке Торгово-промышленной палаты Дубая, ряда отраслевых СМИ, крупнейших компаний и строительных ассоциаций. Она объединяет покупателей, поставщиков, ключевых игроков на рынке недвижимости, девелоперов, архитекторов, дизайнеров интерьеров, подрядчиков и экспертов в сфере строительства.

На протяжении 35 лет The Big 5 Show служит деловой, информационной и коммуникационной платформой для стройиндустрии, а также воротами на строительный рынок Ближнего востока и Северной Африки (регион MENA). В прошлом году в форуме приняли участие 3 100 экспонентов, их стенды заняли порядка 73,5 тысячи квадратных метров и привлекли около 75 000 посетителей.

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