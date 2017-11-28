Без аварий.

В рамках подготовки к работе в условиях низких температур "Ключевский завод ферросплавов" провел порядка 50 профилактических мероприятий. Приведена в готовность снегоуборочная техника и инструмент, завершена ревизия энерготехнического оборудования, систем отопления и водоснабжения, установлены новые расходные материалы, а механизмы обработаны зимней смазкой. Автотранспорт также прошел сезонное техническое обслуживание в мастерских завода. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе MidUral Group, особое внимание было уделено запуску заводской котельной, которая обеспечивает горячей водой и отапливает жилой сектор Двуреченска.

Ключевская обогатительная фабрика привела технику и оборудование к готовности к работе в условиях низких температур и закупила для сотрудников, работающих на открытом воздухе, комплекты зимней спецодежды.

В течение осени первоуральское АО "Русский хром 1915" провело необходимые профилактические мероприятия как внутри производственных помещений, так и на открытой территории. Смонтирована новая теплоизоляция на паропроводе, заменены отдельные участки трубопроводов. Подготовлены тепловозы и экскаваторы к приему сырья в зимнее время. Завершена дополнительная проверка станции нейтрализации и системы дренажных скважин, размещенных вокруг старого шламонакопителя ПО "Хромпик".

Все эти меры должны обеспечить бесперебойную работу предприятий в предстоящий зимний период.