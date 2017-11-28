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Фирменные магазины тюменских производителей завоевывают сердца27 ноября в 17:02

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Переманивая клиентов "сетевиков".

В ближайшие два года в Тюменской области будет открыто 100 фирменных магазинов местных производителей. На сегодня в регионе работают 166 таких торговых точек, принадлежащих 11 разным владельцам, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе губернатора.

По словам директора областного департамента потребительского рынка и туризма Андрея Пантелеева, фирменные магазины представляют собой растущий канал продаж. Мировая практика показывает, что в условиях на экспансии крупных торговых сетей именно этот сегмент остается устойчивым. Поэтому тюменские власти оказывают содействие производителям по развитию фирменной торговли. Им помогают организовать обучение сотрудников, а также компенсируют часть затрат на открытие магазина, в том числе и в других регионах.

Стоит отметить, что на 1 октября 2017 года на полках федеральных сетей тюменская продукция занимала почти 30%, в региональных объектах розничной торговли 55,7%.

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