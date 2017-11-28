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Свердловские депутаты просят поставить "Исеть" под охрану27 ноября в 18:24

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И найти ей инвестора.

Депутаты Заксобрания Свердловской области на заседании комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности поддержали инициативу областных властей по передаче памятника истории и архитектуры "Гостиница "Исеть" с федерального баланса на региональный. Об этом сообщил "Уралинформбюро" председатель комитета Владимир Никитин.

По словам Никитина, после завершения этого процесса "Исеть" будет передана в хозяйственное ведение ГУП СО "Инэкспо", которое специализируется на выставочной деятельности. На заседании комитета обсуждалcя поиск инвесторов для реконструкции и дальнейшего использования памятника. Не исключено, что придется заключить с инвестором концессионное соглашение. При этом "Инэкспо" в роли балансодержателя должно обеспечить охрану объекта, пояснил депутат в беседе с корреспондентом агентства.

Стоит напомнить, что областные власти обратились к федеральному руководству с просьбой передать "Исеть" на баланс региона в мае 2017 года. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", правительство области намерено вернуть легендарный памятник эпохи конструктивизма в лоно гостиничного бизнеса.

"Исеть" (изначально общежитие молодых сотрудников НКВД) была построена в 1932 году по проекту архитекторов Ивана Антонова и Вениамина Соколова. С 2014 года здание не используется по прямому назначению и требует серьезной реконструкции. Последний ремонт в "Исети" проводился в 2003-2005 годах: на 2 этаже заменена часть перекрытий, поставлены стеклопакеты.

Ранее по теме:
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