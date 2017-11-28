Екатеринбургский долгострой подал признаки жизни27 ноября в 19:02
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Остальным ищут инвесторов.
На многострадальном долевом долгострое ЖК "Новый Уктус" завершены монолитные работы. Об этом стало известно 27 ноября в ходе заседания межведомственной комиссии по защите прав дольщиков и пайщиков, сообщили "Уралинформбюро" в областном департаменте информационной политики.
В заседании комиссии приняли участие представители прокуратуры, правоохранительных органов, службы судебных приставов, областных министерств и ведомств, аппарата свердловского омбудсмена.
Делегаты от группы пайщиков "Нового Уктуса" подтвердили, что работы на объекте действительно сдвинулись с мертвой точки. Но пока процесс тормозят проволочки с передачей новому инвестору документации по договорам, которые заключал с гражданами предыдущий застройщик.
Стоит добавить, что дом по Самолетной, 31 (5-я очередь ЖК "Новый Уктус") начала строить в 2013 году компания "Уралэнергостройкомплекс". Сдать дом застройщик собирался еще в 2015 году, однако из-за отсутствия финансирования стройка была заморожена.
В конце июля 2017 года действиями застройщика "Нового Уктуса" заинтересовался областной департамент государственного строительного и жилищного надзора. В ходе проверки сотрудники департамента обнаружили пропажу 206,5 миллиона рублей: нет документального подтверждения, на какие цели израсходованы эти деньги, внесенные ранее пайщиками "Нового Уктуса". Материалы проверки были направлены в прокуратуру.
Участники встречи также обсудили перспективы строительства жилого комплекса "Бухта Квинс" (микрорайон Изоплит). Как рассказали "Уралинформбюро" в департаменте информполитики Свердловской области, на 15 декабря намечены публичные слушания, которые позволят изменить категорию использования данного участка. Кроме того, в данный момент решается вопрос о поиске нового инвестора для нескольких крупных долевых объектов в Арамильском ГО.
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