Установив минимальную цену за пачку.

Министерство финансов России поддержало предложение табачных компаний о введение минимальной розничной цены на сигареты. Устанавливать ее будет Минздрав РФ. Одно из возможных предложений ведомства может поднять стоимость пачки сигарет со 100 до 140 рублей, пишут "Известия".

В Минфине полагают, что установление минимальной цены позволит снизить доступность сигарет для населения и должно уменьшить уровень их потребления.

Стоит отметить, что Минэкономразвития и Минсельхоз не поддержали единую минимальную розничную цену на сигареты. Там полагают, что ее введение может оказать негативное влияние на российских производителей сигарет и папирос нижнего ценового сегмента, передает "Уралинформбюро".