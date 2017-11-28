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ФСК ЕЭС модернизирует подстанцию "Чебаркуль"Сегодня в 09:16

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Электроснабжение потребителей будет надежнее.

ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") завершает реконструкцию подстанции 220 кВ "Чебаркуль".

Установлены современные и пожаробезопасные вакуумные выключатели BB/TEL-10-20. На смену индуктивным измерительным трансформаторам напряжения НКФ-220 пришли емкостные СРА-245. Это повысит надежность устройств релейной защиты и точность измерений при передаче электроэнергии, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ФСК ЕЭС.

Введена в эксплуатацию современная автоматическая система водяного пожаротушения трансформаторов, снижающая угрозу повреждения соседнего оборудования и последствий возгорания трансформаторов в аварийных ситуациях. Для ограничения токов короткого замыкания установлены специальные реакторы.

Новое оборудование обладает лучшими техническими характеристиками, обладает большей надежностью и требует меньших затрат на обслуживание.

Проведенные работы повысят надежность электроснабжения потребителей Челябинской области.

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