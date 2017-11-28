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"Особое" предприятие ВСМПО заинтересовало американцевСегодня в 12:14

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Побывавших в "Титановой долине".

Делегация Американской торговой палаты в России посетила предприятие "ВСМПО-Новые технологии" в особой экономической зоне "Титановая долина".

Генеральный директор Ural Boeing Manufacturing - совместного проекта The Boeing Company и корпорации "ВСМПО-Ависма" - Скотт Рикетт показал гостям новый производственный корпус и рассказал, какие преимущества предоставляются резидентам ОЭЗ. Его слова подтвердила заместитель генерального директора по работе с резидентами "Титановой долины" Галина Деменева в ходе презентации инвестиционного потенциала площадки.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе корпорации "ВСМПО-Ависма", после "Титановой долины" делегация побывала в действующем цехе Ural Boeing Manufacturing.

Деятельность "ВСМПО-Новые технологии" будет сосредоточена на обработке титановых штамповок для Boeing Commercial Airplanes. По данным департамент информполитики Свердловской области, предприятие обеспечит появление почти 100 новых рабочих мест. Инвестиции в проект составили 5,5 миллиарда рублей.

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