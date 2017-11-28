Вслед за ростом цен на керосин.

Стоимость авиакеросина близка к историческим максимумам – за полгода топливо подорожало на четверть. Это может привести к тому, что авиакомпании поднимут пассажирские тарифы уже под Новый год, передает "Уралинформбюро".

По данным биржи, индекс цен на керосин в аэропортах Московского авиационного узла с начала июня вырос на 23% - до 43 тысяч рублей за тонну.

В Росавиации утверждают, что с июня по октябрь в среднем по стране керосин подорожал на 6% - до 45,6 тысячи рублей за тонну, при этом в московских аэропортах рост составил до 15%.

Цены на авиатопливо побили рекорд, что свидетельствует о нехватке товара на внутреннем рынке, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов независимого агентства "Аналитика товарных рынков".

С января по октябрь российские авиакомпании перевезли 89,8 миллиона пассажиров, что на 19% больше, чем годом ранее. По прогнозам Росавиации, пассажиропоток в 2018 году составит 93,1 миллиона человек, в том числе 1,9 миллиона посетители Чемпионата мира по футболу.

Чтобы избежать новых ценовых рекордов в свете мундиаля, производителям следует существенно увеличить выпуск горючего, полагают эксперты.

На топливо приходится примерно 25% трат авиакомпаний, соответственно, при подорожании керосина на 15-20% расходы перевозчиков вырастут на 4-5%. А при низком платежеспособном спросе на билеты повысить тарифы авиакомпании смогут только весной и на период новогодних каникул.