"Авроре" ВСМПО подарили трубуСегодня в 09:04
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К юбилею.
Котельной №1 ВСМПО к 50-летию приготовили необычный "подарок". "Авроре", как с любовью называют ее заводчане, поменяли вторую трубу из четырех.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе корпорации "ВСМПО-Ависма", разобрать ствол, возведенный еще в 1968 году, и установить на его месте новый поручили "Промышленно-монтажной компании". Забравшись на самую верхнюю точку в 53 метрах над землей, рабочие приступили к делу. 36-метровый ствол разрезали на царги по 12 метров. Каждый из фрагментов, весом до 5 тонн, спускали на землю с помощью крана грузоподъемностью 250 тонн и вылетом стрелы 100 метров. Спустя два дня над котельной выросла новая труба.
Ствол спроектировал и изготовил давний партнер корпорации - фирма "Антикоррозионная защита оборудования и стройконструкций". Более 30 лет АЗОС выполняет заказы ВСМПО на различное оборудование, работающее в агрессивных средах: ванны для травильных отделений, гальванические емкости и системы воздуховодов.
"В прошлом году мы заменили первую трубу на первой котельной. В нынешнем поставили новую трубу №2, изготовленную из химически
стойкого стеклопластика. Его состав мы подбирали индивидуально, конкретно под эту трубу. Он зависит от того, в какой среде предстоит работать конструкции. В данном случае основные требования предъявлялись к химической и температурной стойкости, ведь температура среды в дымовой трубе достигает 200 градусов", – рассказал главный инженер фирмы АЗОС Анатолий Данилов.
По данным отдела по ремонту зданий и сооружений ВСМПО, в будущем году "второе рождение" ждет трубу №3.
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