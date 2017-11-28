Набережная Исети и волчанский парк побьются за "золото"Сегодня в 12:47
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На конкурсе городских пространств.
Четыре муниципалитета Свердловской области поборются за главный приз Всероссийского конкурса лучших практик благоустройства, реализованных в рамках приоритетного проекта формирования комфортной городской среды.
Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Среднего Урала, в номинации "Дворовые территории" будут представлены три двора в Асбесте и двор домов №№ 38 и 42 на проспекте Седова в Екатеринбурге.
К участию в номинации "Общественные пространства" заявлены проспект Дзержинского в Нижнем Тагиле, городской парк по улице Карпинского в Волчанске и концепция по благоустройству набережной реки Исеть в Екатеринбурге.
В 2017 году в проекте участвуют 33 свердловских муниципалитета. При выборе лучших практик областные власти принимали во внимание значимость объекта, объем работ по его благоустройству и мнение местных жителей.
В будущем году работы по формированию комфортной среды продолжатся. Например, в волчанском парке будет открыт памятник ликвидаторам Чернобыльской аварии, установлено светодиодное освещение центральной аллеи, прогулочных и спортивных дорожек. Там же будут построены игровые и спортивные площадки, обустроены места для мобильных аттракционов и выгула животных. Кроме того, предполагается установка ротонды и моста через водоем, вместо старых тополей появятся новые деревья.
Проект "Формирование комфортной городской среды" разработан по поручению президента РФ Владимира Путина и направлен на современное пространственное развитие муниципалитетов с населением более 1 000 человек. В рамках его реализации до текущего года в Свердловской области планируется благоустроить 98 дворов и 34 общественно значимых пространства. На это потратят 908 миллионов рублей.
До 2022 года на благоустройство общественных пространств в городах Среднего Урала будет направлено около 7,5 миллиарда рублей из бюджетов всех уровней и иных источников.
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