×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Набережная Исети и волчанский парк побьются за "золото"Сегодня в 12:47

  • Текст

На конкурсе городских пространств.

Четыре муниципалитета Свердловской области поборются за главный приз Всероссийского конкурса лучших практик благоустройства, реализованных в рамках приоритетного проекта формирования комфортной городской среды.

Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Среднего Урала, в номинации "Дворовые территории" будут представлены три двора в Асбесте и двор домов №№ 38 и 42 на проспекте Седова в Екатеринбурге.

К участию в номинации "Общественные пространства" заявлены проспект Дзержинского в Нижнем Тагиле, городской парк по улице Карпинского в Волчанске и концепция по благоустройству набережной реки Исеть в Екатеринбурге.

В 2017 году в проекте участвуют 33 свердловских муниципалитета. При выборе лучших практик областные власти принимали во внимание значимость объекта, объем работ по его благоустройству и мнение местных жителей.

В будущем году работы по формированию комфортной среды продолжатся. Например, в волчанском парке будет открыт памятник ликвидаторам Чернобыльской аварии, установлено светодиодное освещение центральной аллеи, прогулочных и спортивных дорожек. Там же будут построены игровые и спортивные площадки, обустроены места для мобильных аттракционов и выгула животных. Кроме того, предполагается установка ротонды и моста через водоем, вместо старых тополей появятся новые деревья.

Проект "Формирование комфортной городской среды" разработан по поручению президента РФ Владимира Путина и направлен на современное пространственное развитие муниципалитетов с населением более 1 000 человек. В рамках его реализации до текущего года в Свердловской области планируется благоустроить 98 дворов и 34 общественно значимых пространства. На это потратят 908 миллионов рублей.

До 2022 года на благоустройство общественных пространств в городах Среднего Урала будет направлено около 7,5 миллиарда рублей из бюджетов всех уровней и иных источников.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Сергей Чернин. Расклад по банкам

Сергей Чернин. Расклад по банкам

Как член Общественной палаты РФ потерял 457 миллионов?

ЭКСПОметр Екатеринбурга

ЭКСПОметр Екатеринбурга

Нужна ли мегаполису Супервыставка?

Ивдель, вставай на бой с "медниками"!

Ивдель, вставай на бой с "медниками"!

УГМК наступает.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×